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Сторонники Трампа намерены провести его альтернативную инаугурацию

09:32 22.12.2020 Источник: Газета.Ru

Сторонники действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа планируют провести для него альтернативную «онлайн инаугурацию». Об этом свидетельствует созданная в Facebook страница.

Там сообщается, что мероприятие пройдет 20 января, когда к присяге будет принят победивший на ноябрьских выборах Джо Байден.

В описании события указано, что его организует группа сторонников Трампа численностью более 325 тыс. человек, которая не связана с какой-либо формальной организацией. О желании принять участие в мероприятии заявили свыше 62 тыс. человек.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в судах.  Газета.Ru

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