Сторонники Трампа намерены провести его альтернативную инаугурацию
09:32 22.12.2020 Источник: Газета.Ru
Сторонники действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа планируют провести для него альтернативную «онлайн инаугурацию». Об этом свидетельствует созданная в Facebook страница.
Там сообщается, что мероприятие пройдет 20 января, когда к присяге будет принят победивший на ноябрьских выборах Джо Байден.
В описании события указано, что его организует группа сторонников Трампа численностью более 325 тыс. человек, которая не связана с какой-либо формальной организацией. О желании принять участие в мероприятии заявили свыше 62 тыс. человек.
3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 10:32 22.12.2020
- Признаки хронического истощения обнаружены у 75% российских учителей - исследование
- 10:30 22.12.2020
- Андрей Воробьев: Нужно как можно скорее вернуться к экономическому росту
- 10:28 22.12.2020
- В VII метапредметной олимпиаде "Московский учитель" участвовало рекордное количество педагогов
- 10:20 22.12.2020
- Закон против поддерживающих иностранные санкции принят в Никарагуа
- 10:05 22.12.2020
- В Турции запретили развлекательные программы в отелях на Новый год
- 10:00 22.12.2020
- Посол в США Антонов прокомментировал новые санкции против РФ
- 09:56 22.12.2020
- Бюджетные заимствования – ситуация для московской экономики вполне привычная, уверен глава МТПП Платонов
- 09:20 22.12.2020
- Украинская прокуратура наложила арест на 32 судна из-за заходов в порты Крыма
- 09:05 22.12.2020
- РФ приостановила полеты в Великобританию
- 09:00 22.12.2020
- США запретили покупку американских технологий ряду структур РФ и Китая
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать