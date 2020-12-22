Посол в США Антонов прокомментировал новые санкции против РФ
10:00 22.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Посол Антонов увидел ущерб для американского бизнеса в новых санкциях против РФ. Глава диппредставительства в США заявил, что «Вашингтон в антироссийском запале лишил возможности нормального сотрудничества в перспективных сферах».
По словам Анатолия Антонова, выход из кризиса возможен, если в США будут готовы выстроить отношения на принципах равноправия. «Пока такого стремления не видим», — написал дипломат в Facebook.
Накануне Минпромторг США опубликовал список из 103 российских и китайских компаний и ведомств, связанных с вооружёнными силами, к ним применят ограничения на экспорт. В перечень вошли «Ростех», авиастроительная компания «Иркут», машиностроительная группа «Оборонпром» и «Вертолёты России». В список попали также Служба внешней разведки и министерство обороны. Говорит Москва
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