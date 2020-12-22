0
0
81
НОВОСТИ

Посол в США Антонов прокомментировал новые санкции против РФ

10:00 22.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Посол Антонов увидел ущерб для американского бизнеса в новых санкциях против РФ. Глава диппредставительства в США заявил, что «Вашингтон в антироссийском запале лишил возможности нормального сотрудничества в перспективных сферах».

По словам Анатолия Антонова, выход из кризиса возможен, если в США будут готовы выстроить отношения на принципах равноправия. «Пока такого стремления не видим», — написал дипломат в Facebook.

Накануне Минпромторг США опубликовал список из 103 российских и китайских компаний и ведомств, связанных с вооружёнными силами, к ним применят ограничения на экспорт. В перечень вошли «Ростех», авиастроительная компания «Иркут», машиностроительная группа «Оборонпром» и «Вертолёты России». В список попали также Служба внешней разведки и министерство обороны.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 22.12.2020
Признаки хронического истощения обнаружены у 75% российских учителей - исследование
0
46
10:30 22.12.2020
Андрей Воробьев: Нужно как можно скорее вернуться к экономическому росту
0
49
10:28 22.12.2020
В VII метапредметной олимпиаде "Московский учитель" участвовало рекордное количество педагогов
0
46
10:20 22.12.2020
Закон против поддерживающих иностранные санкции принят в Никарагуа
0
69
10:05 22.12.2020
В Турции запретили развлекательные программы в отелях на Новый год
0
98
09:56 22.12.2020
Бюджетные заимствования – ситуация для московской экономики вполне привычная, уверен глава МТПП Платонов
0
99
09:32 22.12.2020
Сторонники Трампа намерены провести его альтернативную инаугурацию
0
153
09:20 22.12.2020
Украинская прокуратура наложила арест на 32 судна из-за заходов в порты Крыма
0
177
09:05 22.12.2020
РФ приостановила полеты в Великобританию
0
155
09:00 22.12.2020
США запретили покупку американских технологий ряду структур РФ и Китая
0
183

Возврат к списку