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В Турции запретили развлекательные программы в отелях на Новый год

10:05 22.12.2020 Источник: Эхо Москвы

Власти Турции запретили развлекательные программы в отелях в Новый год. В МВД страны отметили, что реклама ряда отелей противоречит принятым для борьбы с коронавирусом мерам. В Ассоциации туроператоров России пояснили, что туристы в Турции смогут отметить Новый год семьями или компаниями в отелях с едой и алкоголем, но без музыки и развлекательной программы.  Эхо Москвы

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