В Турции запретили развлекательные программы в отелях на Новый год

10:05 Источник: Эхо Москвы

Власти Турции запретили развлекательные программы в отелях в Новый год. В МВД страны отметили, что реклама ряда отелей противоречит принятым для борьбы с коронавирусом мерам. В Ассоциации туроператоров России пояснили, что туристы в Турции смогут отметить Новый год семьями или компаниями в отелях с едой и алкоголем, но без музыки и развлекательной программы. Эхо Москвы