Закон против поддерживающих иностранные санкции принят в Никарагуа

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Никарагуа приняли закон против поддерживающих иностранные санкции. Документ призван сохранить право государства на самоопределение и укрепить суверенитет.

«Граждане, возглавляющие или финансирующие государственный переворот, изменяющие конституционный порядок, теряют возможность занимать политические посты», — приводят местные СМИ выдержки из текста закона.

Также избираться в органы власти не смогут те, кто «требует военного вмешательства, действует при финансовой поддержке иностранных государств, призывает к блокированию экономических и торговых операций против страны и её институтов».

В США назвали принятие этого закона «действиями, направленными на подрыв демократии в Никарагуа», передаёт ТАСС. Говорит Москва