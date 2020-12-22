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Закон против поддерживающих иностранные санкции принят в Никарагуа

10:20 22.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Никарагуа приняли закон против поддерживающих иностранные санкции. Документ призван сохранить право государства на самоопределение и укрепить суверенитет.

«Граждане, возглавляющие или финансирующие государственный переворот, изменяющие конституционный порядок, теряют возможность занимать политические посты», — приводят местные СМИ выдержки из текста закона.

Также избираться в органы власти не смогут те, кто «требует военного вмешательства, действует при финансовой поддержке иностранных государств, призывает к блокированию экономических и торговых операций против страны и её институтов».

В США назвали принятие этого закона «действиями, направленными на подрыв демократии в Никарагуа», передаёт ТАСС.  Говорит Москва

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