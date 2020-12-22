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НОВОСТИ

Признаки хронического истощения обнаружены у 75% российских учителей - исследование

10:32 22.12.2020 Источник: Коммерсант.ru

Более 75% учителей испытывают симптомы профессионального выгорания — такие выводы содержатся в исследовании программы по развитию педагогов «Я Учитель» и программы «Образовательная инициатива "Яндекса"». Острая же фаза выгорания выявлена у 38% респондентов.

Опрошенные “Ъ” эксперты связывают результаты с пандемией коронавирусной инфекции и полагают, что оно отражает не уровень выгорания, а «невероятную усталость учительства», столкнувшегося с новыми трудностями, но не получившего стимулирующих мер поддержки.

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