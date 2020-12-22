Андрей Воробьев: Нужно как можно скорее вернуться к экономическому росту
10:30 22.12.2020
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью РИА Новости рассказал, как экономика региона проходит испытание пандемией. «Последние 10 лет экономика Подмосковья росла в среднем на 3,7% в год. Пандемия по большому счету «съела» этот рост. Простая математика: в прошлом году наш ВРП увеличился на 3,7%, а в этом, по прогнозам, снизится на 3,5%, до 4,55 триллиона рублей. Откат назад будет, но не критичный», – сообщил он.
Бюджет Московской области ежегодно прибавлял по 50 млрд руб., в 2020 году этого не случится, при этом 9% от запланированного объема доходов – еще 64,5 млрд руб. – в казну не поступят, а на саму борьбу с вирусом направлены 60 млрд руб., сообщил Андрей Воробьёв. «Итого – по самым приблизительным подсчетам пандемия стоила Подмосковью больше 120 млрд руб.», – отметил он.
«Наш фокус внимания – на новых проектах, инвестициях, точках роста», – подчеркнул губернатор. По его словам, даже в сложных условиях этого года из 416 запланированных инвестпроектов уже удалось реализовать 315. Всего за 9 месяцев в Подмосковье инвестировано 581 млрд руб., до конца года ожидаются еще более 150 млрд. Цель на 2021 год – привлечь порядка триллиона рублей инвестиций.
«Решение только одно – как можно скорее вернуться к росту. Вернуть людям стабильные доходы, работу, поддержать потребительский спрос. Нужно создавать рабочие места. В этом году за счет инвестпроектов у нас уже плюс 53 тыс. новых мест. В будущем году планируем создать еще 53 тыс. Помочь бизнесу встать на ноги. Важно, что были приняты федеральные меры поддержки. В дополнение к ним мы также предложили бизнесу ряд льгот и преференций, например, льготные займы, поручительства, компенсацию затрат на оборудование, создание инженерной и транспортной инфраструктуры. Со следующего года мы запустим новую меру поддержки компаний, которые хотят стать поставщиками электронных торговых площадок. Это возмещение части затрат на продвижение своей продукции за счет субсидий», – рассказал Андрей Воробьёв.
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