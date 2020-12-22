Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект, дающий регионам право с 1 января следующего года создавать платные медицинские вытрезвители.

Документ предусматривает создание вытрезвителей в субъектах РФ на базе государственно-частного партнерства, что предоставляет регионам возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в эти учреждения. Правом определять общие правила организации их деятельности наделяется правительство РФ.