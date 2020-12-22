Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей
11:00 22.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроект, дающий регионам право с 1 января следующего года создавать платные медицинские вытрезвители.
Документ предусматривает создание вытрезвителей в субъектах РФ на базе государственно-частного партнерства, что предоставляет регионам возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в эти учреждения. Правом определять общие правила организации их деятельности наделяется правительство РФ.
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