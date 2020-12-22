Проанализированные штаммы коронавируса в РФ не имеют повышенной угрозы - центр "Вектор"
11:05 22.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Штаммы коронавируса, циркулирующие в России, не имеют значимых изменений. Повышенной угрозы в ходе анализа не было выявлено, заявил гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.
"В настоящее время те штаммы, которые мы проанализировали, мы не говорим о повышенной угрозе новых вариантов коронавируса в целом для человечества. Нами было обнаружено за весь период наблюдения более 1 400 различных нуклеотидных замен в российских изолятах нового коронавируса, но большинство из них не представляют каких- либо значимых изменений", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого показал во вторник телеканал "Россия-24".
Максютов отметил, что изменения нового коронавируса в целом очень ограниченные. "Большинство штаммов нового коронавируса не отличаются друг от друга более чем на 30 нуклеотидных замен. При геноме в 30 тысяч нуклеотидов - это всего одна десятая процента", - добавил он.
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