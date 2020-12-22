Участник нападения на Буденновск в составе банды Басаева приговорен к 12 годам колонии

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южный окружной военный суд приговорил Аслана Даудова, участника банды Шамиля Басаева и нападения на город Буденновск Ставропольского края в июне 1995 года, к 12 годам колонии общего режима. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"В соответствии с приговором суда он признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии общего режима", - сообщил представитель суда.

Суд установил, что в 1995 году Даудов присоединился к банде Басаева, в составе которой принял участие в нападении на город Буденновск, захвате и удержании заложников, умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.

В пресс-службе суда уточнили, что Даудов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ ("Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях"), ч. 2 ст. 126.1 УК РСФСР ("Захват заложников"), ч. 3 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"), пп. "д", "з", "н" ст. 102 УК РСФСР ("Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах").

Отмечается, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В июне 1995 года группа террористов численностью около 200 человек захватила в заложники более 1,6 тыс. жителей Буденновска, которых согнали в местную больницу и удерживали несколько суток. В результате теракта погибли 129 человек, 415 были ранены.