Около 50 стран мира приостановили авиасообщение с Британией из-за нового штамма коронавируса

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число государств, приостановивших пассажирское авиасообщение с Великобританией из-за распространяющегося там нового штамма коронавируса, выросло почти до полусотни. К утру вторника этот список пополнили страны Европы и Латинской Америки.

Дальше других пошел Израиль, власти которого решили с 23 декабря вообще закрыть въезд для иностранцев.

Власти США запрет на авиасообщение вводить не стали, но договорились с авиакомпанией British Airways, что она с 22 декабря будет требовать от пассажиров отрицательный результат анализов на коронавирус перед посадкой на рейсы в США.

Несмотря на высокую заразность британского штамма, лидировать по количеству инфицированных за время пандемии продолжают Соединенные Штаты: по данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения в этой стране превысило 18 млн, что составляет более 23% от общемирового количества (77,34 млн).

Чтобы помешать распространению нового штамма коронавируса, уже около полусотни государств решили приостановить пассажирское авиасообщение с Великобританией. За последние сутки этот список пополнили Россия, Гватемала, Доминиканская Республика, Индия, Иран, Испания, Панама, Парагвай, Польша, Словакия, Тунис, Швеция, Ямайка.

Некоторые страны дополнительно приостановили сообщение с Австралией, Данией, Нидерландами и ЮАР, где также был выявлен новый штамм коронавируса.

Швейцария ввела запрет на въезд в страну для всех иностранных граждан, прибывающих из Великобритании и ЮАР. А швейцарцы, возвратившиеся из этих двух стран после 14 декабря, должны будут пройти 10-дневный карантин.

Власти Израиля полностью закрыли для иностранцев въезд в страну. Возвращающиеся из-за рубежа израильтяне будут направляться на карантин в специальные центры.