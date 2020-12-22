В России выявили 28 776 заразившихся коронавирусом за сутки
11:20 22.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 28 776, до 2 906 503. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Днем ранее штаб сообщил о 29 350 заразившихся за сутки, что стало максимумом с начала пандемии. Показатель заболеваемости в стране за последние семь дней поднялся до 19,3 случая в сутки на каждые 100 000 жителей.
Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 24 158. Всего уже выздоровели 2 319 520 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся осталась на уровне 79,8% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 561 против 493 днем ранее. Всего от инфекции умерли 51 912 пациентов. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,79%, следует из данных штаба.
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