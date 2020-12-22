Путин подписал закон, обязывающий больницы сообщать о пациентах без сознания и документов

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает медучреждения сообщать правоохранительным органам о пациентах, которые поступили без сознания и личность которых не установлена. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Как отмечают авторы инициативы, сегодня найти без вести пропавшего человека в медучреждении, не считая предполагаемых жертв преступлений, можно только по запросу сведений из медицинской организации, что влечет за собой многократное увеличение сроков розыска указанных лиц.

По словам члена комитета Совфеда по социальной политике Владимира Круглого, документ разработан во исполнение поручения президента РФ по совершенствованию мер взаимодействия органов внутренних дел, медицинских организаций и волонтерских организаций по вопросам поиска пропавших людей, установления личности пациентов, находящихся в медицинских организациях без сознания, страдающих потерей памяти, а также малолетних детей.

Сегодня медицинские организации должны передавать МВД сведения о поступлении пациентов при наличии у них определенных признаков причинения вреда здоровью из-за совершения в отношении них противоправных действий. Но такая обязанность не была предусмотрена, если пациент по состоянию здоровья, в силу возраста или из-за других причин не может сообщить данные о себе, а также в случае смерти пациента, личность которого не установлена. Теперь в законе прописаны правовые основания для медицинских организаций, чтобы сообщать сведения о гражданах, личность которых не установлена.

Документ также уточняет, что информационное обеспечение в сфере здравоохранения осуществляется в том числе посредством развития и эксплуатации государственной информационной системы обязательного медицинского страхования. Устанавливается, что эта система включает в себя сведения об организации оказания специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной. Эти положения вступят в силу с 1 января 2021 года.