Бюджетникам недоплачивают в половине регионов - Счетная палата

12:32 Источник: РБК

Майские указы, которые были даны президентом России в мае 2012 года, обеспечили опережающий рост оплаты труда бюджетников, однако в ряде регионов целевые показатели не были достигнуты по отдельным сегментам работников бюджетной сферы. Такой вывод содержится в отчете Счетной палаты по итогам анализа выполнения указов главы государства. Всего аудиторы проверили 12 категорий работников бюджетной сферы.

«В целом по экономике в 2012–2019 годах зарплата выросла в 1,8 раза, в образовании — в 1,95 раза, в области здравоохранения и социальных услуг — в 2,1 раза», — говорится в публикации.

Согласно майским указам от 2012 года, к концу 2018 года средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%. Эта задача, как выяснила Счетная палата, не была выполнена полностью.

По словам аудитора Сергея Штогрина, проверка СП, которую проводили по итогам 2018 и 2019 годов, показала, что в прошлом году в целом ряде субъектов не были достигнуты нужные показатели. «Наибольшие проблемы отмечены в сегменте «младший медицинский персонал»: показателей не достигли 48 субъектов из 85. Еще один проблемный сегмент — «педагогические работники дошкольных образовательных учреждений»: показатели не достигнуты в 43 регионах», — отметил он. РБК