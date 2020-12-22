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Сергей Кириенко выступил на открытии съезда российских политологов

12:35 22.12.2020 Источник: НГ-Online

Региональные выборы продемонстрировали способность российской политической системы к обновлению и адаптации. Об этом первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил на IV съезде Российского общества политологов (РОП). Съезд проходит в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.

«Российская политическая система развивается в сторону большей открытости и конкуренции, - сказал Сергей Кириенко. - Возникли новые политические партии, которые уже проявили себя на электоральном поле и имеют амбициозные планы на будущее, складывается новая единая система органов публичной власти». По словам Сергея Кириенко, в нашей стране была проведена самая масштабная за всю постсоветскую историю конституционная реформа, повлиявшая на изменение законодательства, регулирующего общественные отношения, политическую деятельность, систему массовых коммуникаций.

Сергей Кириенко подчеркнул возможность политической системы России к внутреннему обновлению и адаптации к самым сложным испытаниям, что обусловлено «наличием механизмов ее «тонкой» настройки, институциональной динамикой и постоянным поиском оптимальных решений».

Как рассказал «НГ» сопредседатель РОП профессор Андрей Шутов, IV съезд Российского общества политологов проходит в этом году на площадке факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова в режиме онлайн. В работе форума, который продлится два дня, принимают участие около 400 ведущих российских и иностранных ученых и экспертов, государственных, политических и общественных деятелей.

Андрей Серенко

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