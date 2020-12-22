В России почти полностью изменился корпус губернаторов - Кириенко

12:50 Источник: НГ-Online

«В нашей стране почти полностью изменился корпус губернаторов, значительно преобразились законодательные собрания», – заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая сегодня на открытии IV съезда Российского общества политологов (РОП).

По словам Сергея Кириенко, «прошедшие в ряде регионов выборы позволили активно продвигать новые кадры и управленческие технологии, отработанные на уровне проекта «школы губернаторов» с привлечением передовых политологических разработок и ведущих научных центров».

Сергей Кириенко призвал делегатов съезда РОП выработать в ходе форум, который продлится два дня, «конкретные предложения по укреплению стабильности государства и повышению качества работы его институтов». По его словам, сегодня граждан России волнует вопрос - «как обеспечивать обновление без тотального разрушения, каким образом находить оптимальное сочетание политической традиции и инноваций?».

Андрей Серенко