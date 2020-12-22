0
0
113
НОВОСТИ

В России почти полностью изменился корпус губернаторов - Кириенко

12:50 22.12.2020 Источник: НГ-Online

«В нашей стране почти полностью изменился корпус губернаторов, значительно преобразились законодательные собрания», – заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая сегодня на открытии IV съезда Российского общества политологов (РОП).

По словам Сергея Кириенко, «прошедшие в ряде регионов выборы позволили активно продвигать новые кадры и управленческие технологии, отработанные на уровне проекта «школы губернаторов» с привлечением передовых политологических разработок и ведущих научных центров».

Сергей Кириенко призвал делегатов съезда РОП выработать в ходе форум, который продлится два дня, «конкретные предложения по укреплению стабильности государства и повышению качества работы его институтов». По его словам, сегодня граждан России волнует вопрос - «как обеспечивать обновление без тотального разрушения, каким образом находить оптимальное сочетание политической традиции и инноваций?».

Андрей Серенко

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:45 22.12.2020
Цена ошибок в принятии политических решений стала более высокой - Кириенко
0
15
13:35 22.12.2020
Сергей Кириенко готов поддержать рублем российских политологов
0
49
13:32 22.12.2020
Из здания конгресса США убрали статую генерала Ли
0
52
13:30 22.12.2020
При организации выборов в России используется лучший мировой опыт - Кириенко
0
48
13:20 22.12.2020
Путин подписал закон о едином госзаказчике в сфере строительства
0
82
13:05 22.12.2020
Каждый пятый россиянин не читает кредитный договор перед подписанием - НАФИ
0
97
13:03 22.12.2020
Опыт организации выборов в условиях пандемии остается актуальным - Кириенко
0
92
13:00 22.12.2020
РФ на основе взаимности ответила на санкционный список ЕС - заявление МИД России
0
152
12:35 22.12.2020
Сергей Кириенко выступил на открытии съезда российских политологов
0
131
12:32 22.12.2020
Бюджетникам недоплачивают в половине регионов - Счетная палата
0
143

Возврат к списку