В России почти полностью изменился корпус губернаторов - Кириенко
12:50 22.12.2020 Источник: НГ-Online
«В нашей стране почти полностью изменился корпус губернаторов, значительно преобразились законодательные собрания», – заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая сегодня на открытии IV съезда Российского общества политологов (РОП).
По словам Сергея Кириенко, «прошедшие в ряде регионов выборы позволили активно продвигать новые кадры и управленческие технологии, отработанные на уровне проекта «школы губернаторов» с привлечением передовых политологических разработок и ведущих научных центров».
Сергей Кириенко призвал делегатов съезда РОП выработать в ходе форум, который продлится два дня, «конкретные предложения по укреплению стабильности государства и повышению качества работы его институтов». По его словам, сегодня граждан России волнует вопрос - «как обеспечивать обновление без тотального разрушения, каким образом находить оптимальное сочетание политической традиции и инноваций?».
Андрей Серенко
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