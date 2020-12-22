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НОВОСТИ

РФ на основе взаимности ответила на санкционный список ЕС - заявление МИД России

13:00 22.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза по ситуации с блогером Алексеем Навальным приняла решение о расширении ответного списка представителей стран - членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении российского внешнеполитического ведомства.

"В связи с вышеизложенным российской стороной на основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран - членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС", - указали в дипведомстве.

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