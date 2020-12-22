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Каждый пятый россиянин не читает кредитный договор перед подписанием - НАФИ

13:05 22.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждый пятый россиянин (17%) вообще не читает кредитный договор перед подписанием, а почти половина заемщиков (48%) не сравнивают условия по кредитам в разных банках. Такие данные представила на пресс- конференции гендиректор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.

Она отметила, что доля граждан, которые не читают кредитный договор, в последние время существенно сократилась.

"В целом, каждый пятый говорит, что не читает кредитный договор. Но доля эта очень сильно сократилась за последние годы. Здесь мы видит, конечно же, положительный эффект от деятельности регулятора, потому что, действительно, наш рынок очень сильно поменялся", - сказала гендиректор НАФИ.

Помимо этого, около 1,8 млн россиян, по данным НАФИ, входят в зону риска по уровню долговой нагрузки, из которых у 6% на обслуживание долговых обязательств уходит более 50% доходов, а у 34% заемщиков - 20-50% заработка.

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