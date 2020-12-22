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Из здания конгресса США убрали статую генерала Ли

13:32 22.12.2020 Источник: Газета.Ru

В здании Капитолия демонтировали статую главнокомандующего армии южан во время Гражданской войны в Соединенных Штатах генерала Роберта Ли, передает Reuters.

На ее месте планируют установить скульптуру темнокожей активистки за гражданские права Барбары Роуз Джонс. Она известна тем, что в 1951 году в возрасте 16 лет возглавила забастовку учащихся одной из школ Вирджинии против расовой сегрегации, что привело к тому, что в 1954 году Верховный суд США признал сегрегацию в государственных школах неконституционной.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала демонтировать в здании Капитолия 11 статуй конфедератов. По ее мнению, скульптуры в здании конгресса должны олицетворять высшие идеалы американцев, в то время как нынешние только оскорбляют их.

В мае 2020 года на волне массовых протестов против полицейского произвола, вызванных гибелью при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, в США началась новая волна борьбы с памятниками конфедератам.  Газета.Ru

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