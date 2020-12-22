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Опыт организации выборов в условиях пандемии остается актуальным - Кириенко

13:03 22.12.2020 Источник: НГ-Online

Необходимо внимательно изучать опыт организации и проведения электоральных кампаний в условиях пандемии. Об этом первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил сегодня в ходе выступления на IV съезде Российского общества политологов (РОП).

По словам Сергея Кириенко, Россия получила уникальный опыт организации и проведения выборов в сложных условиях пандемических ограничений: «Российская модель электорального процесса значительно продвинулась как в части своего интерфейса и обеспечения удобства и доступности для избирателя, так и по набору возможностей для широкого общественного контроля и обеспечения прозрачности процедуры».

Сергей Кириенко отметил, что многие из разработанных в период пандемии технологических решений были «непосредственно связаны с предварительной работой отечественного политологического сообщества». В итоге высказанные российскими политологами рекомендации «позволили широко представить спектр возможностей совершенствования политической системы РФ и предложить оптимальные варианты решений».

IV съезд Российского общества политологов проходит на площадке факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова в режиме онлайн. Форум продлится 22-23 декабря.

Андрей Серенко

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