При организации выборов в России используется лучший мировой опыт - Кириенко

13:30 Источник: НГ-Online

Российская модель электорального процесса основана на лучшем мировом опыте, заявил сегодня первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии IV съезда Российского общества политологов (РОП), проходящем в онлайн режиме на площадке факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова.

«Такие институциональные решения как дистанционное голосование с использованием цифровых платформ, многодневное проведение процедуры выборов, новые возможности для привлечения наблюдателей и другие основаны не только на имеющемся лучшем мировом опыте, но и демонстрируют свои достижения», – подчеркнул Сергей Кириенко.

Андрей Серенко