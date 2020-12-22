При организации выборов в России используется лучший мировой опыт - Кириенко
13:30 22.12.2020 Источник: НГ-Online
Российская модель электорального процесса основана на лучшем мировом опыте, заявил сегодня первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии IV съезда Российского общества политологов (РОП), проходящем в онлайн режиме на площадке факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова.
«Такие институциональные решения как дистанционное голосование с использованием цифровых платформ, многодневное проведение процедуры выборов, новые возможности для привлечения наблюдателей и другие основаны не только на имеющемся лучшем мировом опыте, но и демонстрируют свои достижения», – подчеркнул Сергей Кириенко.
Андрей Серенко
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