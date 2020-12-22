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НОВОСТИ

Сергей Кириенко готов поддержать рублем российских политологов

13:35 22.12.2020 Источник: НГ-Online

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил о намерении использовать дополнительные государственные ресурсы для привлечения к участию в политологических проектах как можно большого числа исследователей.

Речь идет, в частности, о грантовой поддержке научных программ по актуальным политическим проблемам.

«Масштабные лонгитюдные исследования, сравнительные кросс-национальные и кросс-региональные исследования могли бы обеспечить центры принятия решений соответствующими рекомендациями и прогнозами», - сказал Сергей Кириенко в своем обращении к участникам IV съезда Российского общества политологов (РОП), который открылся сегодня на площадке факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова. Форум пройдет в режиме онлайн 22-23 декабря.

Андрей Серенко

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