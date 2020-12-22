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Цена ошибок в принятии политических решений стала более высокой - Кириенко

13:45 22.12.2020 Источник: НГ-Online

Архаическая процедура выборов в Соединенных Штатах раскалывает американское общество, считает первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Выступая сегодня на открытии IV съезда Российского общества политологов (РОП), господин Кириенко заявил, что «весьма запутанная процедура выборов в США и архаические решения с использованием обычной почтовой службы создали серьезную угрозу подрыва доверия к избирательной системе», итогом чего стала угроза раскола общества.

Сергей Кириенко обратил внимание участников политологического форума на актуальность и важность проблематики устойчивости современных политических систем, которая зависит от «сложного сочетания внутренних и внешних факторов». По словам господина Кириенко, «цена ошибок в принятии политических решений стала весьма высока»: «Примером тому могут быть многочисленные «размороженные» конфликты в мире, развитие которых грозит резкой дестабилизацией государств, систем безопасности, режимов международной торговли».

IV съезд РОП проходит на площадке факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова в режиме онлайн. В работе форума, который продлится 22-23 декабря, принимают участие около 400 ведущих российских и иностранных ученых и экспертов, государственных, политических и общественных деятелей.

Андрей Серенко

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