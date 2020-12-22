Уходящая администрация США пытается пнуть отношения с РФ - Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль расценивает введение США фактического запрета на покупку определенных видов американских товаров и технологий для компаний и организаций РФ как очередной враждебный шаг. Об этом журналистом во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это очередной враждебный шаг по отношению к России. Мы можем только сожалеть, что очередная уходящая администрация США предпочитает пнуть и так находящиеся в очень плохой форме двусторонние российско-американские отношения", - сказал представитель Кремля. По его мнению, "каждый такой пинок отдаляет от момента нормализации [двусторонних отношений] и чрезвычайно затрудняет процесс выхода из этого пагубного для наших двусторонних отношений штопора".

При этом Песков заверил, что РФ "будет защищать свои интересы должным образом".