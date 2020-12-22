РФ защитит свои интересы в связи с введением США запрета на покупку ряда товаров, заявили в Кремле

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия защитит свои интересы в связи с введением США запрета на покупку некоторых американских товаров и технологий, заверил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы будем защищать свои интересы должным образом", - заявил представитель Кремля журналистам во вторник.