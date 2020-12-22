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НОВОСТИ

РФ защитит свои интересы в связи с введением США запрета на покупку ряда товаров, заявили в Кремле

15:00 22.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия защитит свои интересы в связи с введением США запрета на покупку некоторых американских товаров и технологий, заверил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы будем защищать свои интересы должным образом", - заявил представитель Кремля журналистам во вторник.

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