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Алексей Гореславский: Многие элементы Центров управления регионами заимствованы у пионеров – Подмосковья

14:35 22.12.2020

Работа Центра управления регионом (ЦУР) Московской области является ориентиром для ЦУР, созданных в других субъектах РФ. Об этом в интервью ТАСС рассказал Алексей Гореславский, генеральный директор АНО «Диалог» – федерального координатора таких центров.

«Очень многие элементы заимствованы у пионеров этой системы – из Центра управления регионом Московской области. Андрей Юрьевич Воробьёв внедрял ее несколько лет, и из нее действительно очень много взято для федеральной системы. Мособласть системно занималась экологией и свалками. Все слышали про историю со свалкой, а много других историй было ликвидировано, что называется, «на подступах», при мониторинге. Кстати, на днях Воробьёв полигон «Ядрово» закрыл. Очень многие вещи были на примере Московской области реализованы», – рассказал Гореславский.

Он привел еще один пример практики работы ЦУР в Московской области: «Сейчас есть 22 или 24 региона, в которых губернатор делает информацию из «тепловой карты» основной темой еженедельной планерки. Ну то есть что делает, вот пример опять же хороший, Андрей Юрьевич Воробьёв – и очень многие перешли на эту историю, это удобная сводка: понедельник начинается с того, кто что не доделал на прошлой неделе. Это всегда очень хорошо видно, и это невозможно фальсифицировать, нельзя написать какой-то шикарный отчет, потому что система независимо показывает, что волнует людей».

Гореславский также рассказал, как проходило резкое снижение административных барьеров в Московской области при помощи цифровизации: «Раньше процедура оформления земли занимала 12 месяцев, потому что документы путешествовали по разным ведомствам: в одном не принимали, пока не выйдет из другого, и так далее. Как только процесс был оцифрован, как только стал понятен всем участникам, выяснилось, что многие вещи можно делать параллельно. На этом построены все госуслуги».

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