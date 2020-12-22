Автобус «ГАЗель City» признан лучшим коммерческим автомобилем 2020 года
14:40 22.12.2020
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Фото пресс-службы Группы ГАЗ
Производство автобуса «ГАЗель City» началось на Горьковском автозаводе весной 2020 года, несмотря на начавшуюся пандемию. Никакие внешние обстоятельства не остановили конвейер завода. Более того, крупнейшее автомобилестроительное предприятие, акционером которого является Олег Дерипаска, стало флагманским в регионе по борьбе с вирусом.
Новая модель 2020 года имеет отличительные особенности – низкий уровень пола, накопительная площадка для пассажиров в центральной части салона, пневматическая система понижения высоты пола на остановках, широкая двойная дверь. Модель сконструирована в соответствии с требованиями программы «Доступная среда» и обеспечивает высокий уровень комфорта, в том числе – удобство входа и выхода для маломобильных пассажиров.
Автобус рассчитан на перевозку 22 пассажиров и имеет 17 сидячих и 5 стоячих мест. Конструктивные особенности «ГАЗель City» – оригинальная усиленная рама с понижением в центральной части, задний мост увеличенной грузоподъемности, эффективная тормозная система с дисковыми тормозными механизмами на всех четырех колесах. Компактные размеры (длина автобуса – 6600 мм, ширина – 2510 мм) позволяют легко маневрировать на узких городских улицах или в плотном транспортном потоке.
«Низкопольный автобус «ГАЗель City» стал одной из самых успешных новинок 2020 года. Растущий спрос городов на такой транспорт отражает рост внимания и городских властей, и перевозчиков к комфорту и удобству людей с ограниченными возможностями, пожилых людей, пассажиров с детскими колясками, – отметил президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин. – Наше общество становится гуманнее и человечнее, а новые автобусы «Группы ГАЗ» обеспечивают транспортное решение для этих очень позитивных общественных изменений».
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