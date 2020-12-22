Вечером 22 декабря на сайте ng.ru будут проводиться плановые регламентные работы
14:57 22.12.2020 Источник: НГ-Online
22 декабря 2020 года с 22:30 (МСК) сайт «Независимой газеты» www.ng.ru будет недоступен в связи с плановыми регламентными работами. Ориентировочное время завершения работ 22 декабря 2020 года, 23:30 (МСК).
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