Турция направила в Азербайджан 60 военных

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Договоренности о строительстве центра по контролю за ситуацией в Нагорном Карабахе реализуются, и Турция направила туда 60 представителей военного персонала. Об этом заявил во вторник в эфире телеканала Эн-ти-ви министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Сейчас 60 человек из нашего персонала находятся в Азербайджане. Все договоренности о строительстве центра достигнуты, остается решить ряд вопросов, касающихся строительства. Наши люди будут работать вместе с русскими. О сроках их пребывания там мы будет говорить с российской стороной", - сказал он.