У двух кардиналов в Ватикане обнаружен коронавирус

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два ватиканских кардинала заразились коронавирусом. Такую информацию во вторник журналистам подтвердил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Речь идет о 57-летнем главе службы папских милостыней Конраде Краевском, который был госпитализирован с пневмонией, а также о 78-летнем губернаторе государства Ватикан Джузеппе Бертелло. 11 декабря он принимал участие в открытие вертепа (сцены рождения Христа) на площади Святого Петра.

Неизвестно, когда мог быть последний контакт заразившихся с Папой Римским Франциском, который в понедельник принимал на аудиенции членов Римской курии для обмена рождественскими поздравлениями.

В папском городе-государстве так официально и не сообщали, подвергался ли тесту на коронавирус 84-летний глава Римско-католической церкви, который в начале локальной вспышки вызываемого коронавирусом заболевания в Италии в феврале перенес простуду.

Ранее в Ватикане, на территории которого проживает несколько сотен человек, выявлялись случаи заражения, в том числе среди швейцарских гвардейцев. В целях недопущения заражения Ватикан с сентября не проводит коллективных аудиенций Папы Римского в присутствии верующих, переведя их снова в формат онлайн.

В связи с введением итальянскими властями общенационального карантина на время рождественских и новогодних праздников Папа Римский произнесет благословение и обращение "Урби эт орби" ("Граду и миру") из Апостольского дворца в онлайн-трансляции, а не с балкона собора Святого Петра. Такой же формат предусмотрен для последующих папских обращений 26-27 декабря, а также 1, 3 и 6 января, когда сбор верующих на площади невозможен.