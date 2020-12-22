Госдума приняла поправку об обязанности социальных сетей блокировать запрещенный контент
16:00 22.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла поправку об обязанности социальных сетей с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент.
В понедельник депутаты-единороссы Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли в нижнюю палату поправку к законопроекту 2017 года, обязывающую соцсети осуществлять мониторинг размещенного в них контента в целях выявления и блокировки противоправной информации. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. Кроме того, соцсети должны будут ограничивать доступ к информации, выражающей "явное неуважение" к обществу, государству, Конституции РФ, а также содержащей призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.
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