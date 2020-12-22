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НОВОСТИ

В Антарктиде выявили зараженных коронавирусом

16:12 22.12.2020 Источник: Эхо Москвы

В Антарктиде впервые выявлены зараженные коронавирусом. Заболели 36 человек, это персонал чилийской антарктической станции, — сообщило министерство обороны Чили. До сих пор Антарктида оставалась последним континентом, свободным от коронавируса, — отмечает австралийское информационное агентство АВС-Ньюз.  Эхо Москвы

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