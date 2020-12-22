В Антарктиде выявили зараженных коронавирусом
16:12 22.12.2020 Источник: Эхо Москвы
В Антарктиде впервые выявлены зараженные коронавирусом. Заболели 36 человек, это персонал чилийской антарктической станции, — сообщило министерство обороны Чили. До сих пор Антарктида оставалась последним континентом, свободным от коронавируса, — отмечает австралийское информационное агентство АВС-Ньюз. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 16:32 22.12.2020
- Биологические родители-иностранцы забрали из Петербурга своих детей
- 16:00 22.12.2020
- Госдума приняла поправку об обязанности социальных сетей блокировать запрещенный контент
- 15:32 22.12.2020
- У двух кардиналов в Ватикане обнаружен коронавирус
- 15:12 22.12.2020
- Турция направила в Азербайджан 60 военных
- 15:00 22.12.2020
- РФ защитит свои интересы в связи с введением США запрета на покупку ряда товаров, заявили в Кремле
- 14:57 22.12.2020
- Вечером 22 декабря на сайте ng.ru будут проводиться плановые регламентные работы
- 14:40 22.12.2020
- Автобус «ГАЗель City» признан лучшим коммерческим автомобилем 2020 года
- 14:39 22.12.2020
- На улицах Москвы начались испытания первой серии беспилотников Sber
- 14:35 22.12.2020
- Алексей Гореславский: Многие элементы Центров управления регионами заимствованы у пионеров – Подмосковья
- 14:32 22.12.2020
- Сергий Романов в очередной раз отбился от представителей епархии и судебных приставов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать