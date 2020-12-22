Биологические родители-иностранцы забрали из Петербурга своих детей

16:32 Источник: Эхо Москвы

Биологические родители-иностранцы смогли приехать в Петербург и забрать своих детей. Более 140 младенцев, которых родили суррогатные матери, воссоединились со своими семьями.

Домой со своими родителями улетели 142 ребенка. Для того, чтобы генетические мамы и папы смогли приехать за ними, потребовалось специальное распоряжение правительства России. Как сообщила детский омбудсмен Анна Митянина, в Петербурге остается еще 50 младенцев.

Половина из них в Доме ребенка на полном государственном обеспе́чении. Из-за коронавирусных ограничений биологические родители-иностранцы с начала весны этого года не могли приехать в Россию и забрать своих детей, которые появились на свет по договору о суррогатном материнстве.

В конце лета в ситуацию вмешались детский омбудсмен, губернатор, Министерство иностранных дел и Генконсульство КНР в Петербурге. Тогда в городе без биологических родителей находилось более 150 младенцев. При этом точного их количества назвать никто не мог, так как до сентября этого года учет таких детей в городе не вели.

В Китае суррогатное материнство запрещено. В Петербурге женщина, которая выносила чужого ребёнка может получить за свои услуги около полутора миллионов рублей. Эхо Москвы