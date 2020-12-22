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Британия с 1 января войдет в список стран, с которыми ЕС закрыл границы из-за пандемии

17:00 22.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания с 1 января, когда закончится переходный период после выхода королевства из состава Евросоюза, войдет в список третьих стран, с которыми ЕС закрыл границы в мерах борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном во вторник в Брюсселе.

"До конца декабря относительно Великобритании по- прежнему действуют правила свободного передвижения. Это означает, что государства - члены ЕС в принципе не должны отказывать во въезде лицам из Соединенного Королевства. После окончания переходного периода на Великобританию будет распространяться рекомендация Совета ЕС о временном ограничении несущественных поездок в Евросоюз и возможном снятии такого ограничения [впоследствии]", - отмечается в заявлении.

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