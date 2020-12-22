От коронавируса привились уже более 52 тыс. россиян - Мурашко
17:12 22.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 52 тыс. россиян уже прошли вакцинацию против коронавируса. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с Covid-19.
"Сегодня в информационный ресурс по внесению данных о вакцинированных добавлены более 52 тысяч случаев вакцинирования", - сказал министр.
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