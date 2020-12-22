Число личных банкротств россиян ежегодно растет минимум на 50% - ОНФ

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число личных банкротств россиян каждый год увеличивается минимум на 50% и за пять лет превысило 240 тыс., сообщила руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За права заемщиков" Евгения Лазарева в ходе пресс-конференции.

"Если говорить о банкротстве физических лиц в целом, то за пять лет процедурой банкротства воспользовались более 240 тыс. граждан в стране, - сказала она. - Мы видим, что динамика на сегодняшний день количества заявлений о банкротстве физических лиц растет каждый год не менее чем на 50%".

В свою очередь эксперт проекта ОНФ "За права заемщиков" Михаил Алексеев напомнил, что ранее ОНФ подготовил методичку, которая описывает этапы банкротства физических лиц, и разместил ее на информационных стендах МФЦ по стране. Однако, комментируя внесудебное или так называемое упрощенное банкротство, эксперт заявил о наличии ряда вопросов, связанных с правоприменительной практикой.

С 1 сентября в РФ разрешен внесудебный порядок банкротства граждан. Он предполагает, что физлица могут освободиться от обязательств без суда, по решению арбитражного управляющего. При этом общая задолженность заемщика перед кредиторами должна составлять от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, а общая сумма накоплений на счетах в банках не должна превышать 50 тыс. рублей. Ранее газета "Известия" со ссылкой на "Федресурс" написала, что доля одобренных решений по упрощенному банкротству составила только 26%. Так, из более 5,3 тыс. обращений по оформлению внесудебного банкротства 3,9 тыс. вернули заявителям из-за нарушения требований.

В связи с этим председатель совета СРО "МиР", президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в ходе дискуссии выступил с инициативой дополнить информационную кампанию для граждан по прохождению процедуры банкротства адресной рассылкой сообщений тем россиянам, которые фактически имеют право на внесудебное банкротство.