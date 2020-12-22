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В Москве неизвестный устроил стрельбу в банке

20:00 22.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столичные полицейские ведут розыск мужчины, который ворвался в банк в центре Москвы, устроил там стрельбу и сбежал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сегодня около 18:00 мск в службу "02" поступило сообщение о разбое в организации по адресу: Зацепский Вал, дом 5. По предварительным данным, в помещение вошел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал передать ему денежные средства. Мужчина произвел выстрелы, от которых никто не пострадал, и скрылся с места происшествия, ничего не взяв. Полицейские проводят оперативно-следственные мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемого", - сказал собеседник агентства.

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