Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов вернулся из армии

16:12 Источник: Эхо Москвы

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов вернулся из армии. Как сообщает корреспондент «Медиазоны», самолет приземлился в московском аэропорту Домодедово.

Шаведдинов год провел на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане. Молодого человека насильно забрали в армию, его близкие около суток не знали, где он находится.

«Медиазона» напоминает, что после Шаведдинова еще двоих сотрудников ФБК, Ивана Коновалова и Артема Ионова забрали в армию. Коновалова направили в Архангельск, а Ионова – на Чукотку. Эхо Москвы