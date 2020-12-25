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Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов вернулся из армии

16:12 23.12.2020 Источник: Эхо Москвы

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов вернулся из армии. Как сообщает корреспондент «Медиазоны», самолет приземлился в московском аэропорту Домодедово.

Шаведдинов год провел на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане. Молодого человека насильно забрали в армию, его близкие около суток не знали, где он находится.

«Медиазона» напоминает, что после Шаведдинова еще двоих сотрудников ФБК, Ивана Коновалова и Артема Ионова забрали в армию. Коновалова направили в Архангельск, а Ионова – на Чукотку.  Эхо Москвы

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