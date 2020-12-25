России в ближайшие 3-4 года нужно изменить модель экономики - Белоусов

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России в ближайшие 3-4 года необходимо обновить модель экономики и найти новые источники роста, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Предстоит в кратчайшие сроки за 3-4 года обновить модель экономики, преодолеть ее структурные изъяны и сформировать новые внутренние источники роста", - сказал Белоусов.