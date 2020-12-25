Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем по всей стране

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем.

"Тридцать первого [декабря], действительно, уже очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать", - ответил глава государства на предложение руководителя фракции "Единая Россия" Сергея Неверова сделать последний день года выходным.

Путин пояснил, что в этом году на федеральном уровне принять такое решение уже нельзя. "Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую в тех субъектах, где такое решение еще не принято, сделать это, а в течение следующего года можно будет необходимое решение принять, чтобы организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня", - сказал президент.