Путин поручил удвоить доплаты медикам за борьбу с коронавирусом в новогодние праздники

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, во время новогодних праздников будут рассчитываться в двойном размере. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектом.

Глава государства напомнил, что за работу в праздничные дни полагается двойная зарплата, в том числе и врачам, однако Трудовой кодекс не предусматривает аналогичного увеличения также и дополнительных выплат для медиков, занятых в борьбе с коронавирусом.

"В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере", - сказал Путин.