Путин поручил удвоить доплаты медикам за борьбу с коронавирусом в новогодние праздники
17:12 23.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, во время новогодних праздников будут рассчитываться в двойном размере. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектом.
Глава государства напомнил, что за работу в праздничные дни полагается двойная зарплата, в том числе и врачам, однако Трудовой кодекс не предусматривает аналогичного увеличения также и дополнительных выплат для медиков, занятых в борьбе с коронавирусом.
"В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере", - сказал Путин.
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