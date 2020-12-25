Путин: Прошу по каждой национальной цели сформулировать конкретные задачи и результаты

18:19 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил конкретизировать показатели достижения национальных целей развития на перспективу ближайших трех лет. Об этом он сказал в среду, подводя итоги совместного заседания Государственного совета РФ и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Прошу по каждой национальной цели сформулировать конкретные задачи и результаты, которые будут достигнуты за ближайший трехлетний период", - заявил он, отметив, что это касается всех уровней власти. "Задачи и результаты должны быть предельно конкретными и вести к ощутимому развитию страны, к повышению качества жизни наших граждан, иначе вся эта работа ничего не стоит, - подчеркнул Путин. - Они должны продемонстрировать не бумажный, а реальный прогресс в достижении каждой национальной цели, отражать изменения в жизни людей".

"Уточненные линейки показателей национальных целей развития предлагаю рассмотреть, не откладывая, уже через два месяца, в феврале будущего года на заседании Совета по стратегическому развитию [и национальным проектам], а также обсудим планируемые результаты работы на ближайшую трехлетку, - сказал президент. - А в конце 2021 года - вновь собраться в том же составе, чтобы подвести итоги проведенной работы".