На массовых мероприятиях на улице надо носить маски - Попова

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что участникам массовых мероприятий, которые проходят на улице, необходимо быть в маске.

"Очень важно отметить, что требование носить маски в общественных местах остается. Его нужно соблюдать в помещениях, в транспорте и при массовых мероприятиях на улице, во всех остальных случаях на улице маску мы не требуем", - сказала она в среду на брифинге.