ЕС и Британия достигли принципиального договоренности по соглашению о свободной торговле - СМИ

18:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании и Евросоюз достигли принципиальной договоренности о заключении соглашения о будущих отношениях и свободной торговле. Об этом со ссылкой на источники в правительстве королевства сообщил в среду телеканал "Скай ньюс".

По его данным, документ еще не подписан, однако стороны смогли преодолеть основные разногласия на переговорах.