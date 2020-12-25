Литва решила купить в США противотанковые ракеты Javelin
19:00 23.12.2020 Источник: Интерфакс
Агентство по оборонным ресурсам Литвы подписало с правительством США дополнение к договору о закупке противотанковых ракет Javelin на сумму более 8 млн евро (10 млн долларов), сообщило в среду Минобороны республики.
"Закупаемая и получаемая из США противотанковая система Javelin вносит особенно значительный вклад в долгосрочное усиление военной мощи Литвы. Этими системами будут дополнительно обеспечены подразделения Сухопутных сил Вооруженных сил Литвы для усиления оборонной мощи Литвы", - говорится в пресс-релизе.
Ракеты, пусковые установки и другое оборудование для системы Javelin поступят в Вооруженные силы Литвы в 2024 году, уточняет военное ведомство.
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