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От ледяного покрова Антарктиды отломился гигантский айсберг

19:18 23.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из самых крупных за последнее время айсбергов откололся от ледяного покрова Антарктиды и дрейфует в районе острова Южная Георгия в Атлантическом океане. Об этом сообщило в среду агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные "Бритиш Антарктик сервей" - британской организации, занимающейся исследованиями ледяного континента.

Причиной катаклизма, полагают ученые, стали сильные ветра, которые теперь гонят айсберг курсом на Южную Георгию. "Бритиш Антарктик сервей" намерена отправить в январе группу исследователей в район дрейфа для определения возможного воздействия айсберга на места гнездования птиц острова.

Айсберг уже достиг западной границы шельфа Южной Георгии, где наткнулся на скалу и раскололся на две части. Более крупная из них площадью 4 200 кв. км двигается дальше к острову, при столкновении с которым, полагают ученые, может нанести урон подводным экосистемам.

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