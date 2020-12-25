В Британии обнаружен новый штамма коронавируса

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еще один новый штамм коронавируса, который был завезен из ЮАР, обнаружен на территории Великобритании. Об этом сообщил, выступая в среду на пресс-конференции, министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

"Мы выявили два случая еще одной новой разновидности коронавируса в Великобритании. В обоих случаях речь идет о людях, которые в последние несколько недель приехали из ЮАР, - отметил он. - Мы чрезвычайно благодарны правительству ЮАР за научную строгость и открытость, с которыми оно действовало, равно как и мы, когда обнаружили новый вариант коронавируса". Хэнкок добавил, что теперь жители королевства, вернувшиеся недавно из ЮАР, должны будут провести в самоизоляции 10 дней.