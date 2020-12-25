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Глава ОКР рассказал под каким флагом и с каким гимном атлеты из России могут поехать на Олимпиаду

19:50 23.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спортсмены из России могут выступить на Олимпийских играх в Токио в 2021 году под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

17 декабря CAS утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в его споре с Российским антидопинговым агентством. Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны.

"В ситуации, при которой мы не сможем по объективным причинам использовать государственный флаг, может быть использован флаг ОКР. Олимпийский флаг использоваться не будет, однозначно. ОКР остается полноправным членом олимпийского движения, поэтому вся его атрибутика и геральдика легитимна и может быть использована", - сказал Поздняков.

"С гимном сложнее, хотя мы ограничены лишь в использовании нашего гимна и предыдущих гимнов страны, поэтому такие варианты как "Боже, царя храни" или "Интернационал" не рассматриваются. Но мы можем использовать любую музыкальную композицию или мелодию, прямо или косвенно связанную с Россией. После того как выйдут рекомендации [Международного олимпийского комитета], мы сможем создать создать художественный совет, объявить конкурс на мелодию", - сказал Поздняков.

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