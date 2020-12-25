Данные ВОЗ о заражении коронавирусам в мире на 23 декабря

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 76,85 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 570 тыс. Согласно опубликованным в среду данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 11,4 тыс., превысив 1,71 млн.

По состоянию на 18:44 мск 23 декабря в ВОЗ поступили сведения о 76 858 506 инфицированных и 1 711 498 умерших. Число заразившихся возросло на 570 357, умерших - на 11 496.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 43% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Северную и Южную Америку (247 875), на втором месте - регион Европы (244 053), на третьем - Юго-Восточная Азия (34 484).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 17 895 109. Далее следуют Индия (10 099 066), Бразилия (7 263 619), Россия (2 933 753), Франция (2 448 543), Великобритания (2 110 318), Италия (1 977 370), Испания (1 829 903), Германия (1 554 920), Аргентина (1 547 138), Колумбия (1 518 067) и Мексика (1 325 915).