США готовятся "разрушить самое сердце" проекта "Северный поток 2" - СМИ

21:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США планирует ввести новый пакет санкций в отношении проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщает в среду агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации президента Дональда Трампа.

По их словам, новые меры будут готовы "в ближайшем будущем". Они, по мнению американской администрации, окажут крайне негативное влияние на проект.

"Мы наносили по нему один сокрушительный удар за другим, а теперь готовимся разрушить самое сердце проекта", - заявил один из собеседников агентства Рейтер.

Представители "Северного потока - 2" не ответили на просьбу Рейтер прокомментировать данные сведения.