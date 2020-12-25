Украина обещает Америке демонтировать оборудование Huawei

22:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Украины демонтирует все оборудование китайской компании Huawei, установленное на ведомственных зданиях. Об этом в среду сообщил украинский телеканал "1+1" со ссылкой на запись в "Твиттере" заместителя госсекретаря США Кейта Крача.

"Министерство иностранных дел решило убрать все оборудование Huawei со своих зданий, этого примера придерживались и несколько других правительственных учреждений", - говорится в сообщении. Он напомнил, что украинская власть недавно отказалась сотрудничать с Huawei в проекте создания "умного города", отдав предпочтение американской Cisco. "Это - мудрые решения", - отметил заместитель госсекретаря США.

Накануне украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал на своей странице в "Твиттере", что Украина присоединилась к американской инициативе "Чистая сеть", которая предусматривает защиту конфиденциальной информации и интеллектуальной собственности граждан от агрессивного вмешательства злоумышленников. "Украина поддерживает принципы "Чистой сети" и останется надежным партнером для инвестиций технологических компаний со всего мира", - отметил он